كيف دعم البنك الأهلى الثقافة والإبداع المصرى.. دوت الخليج يرصد التفاصيل الكاملة

لم يغفل البنك الأهلي المصري عبر سنوات عمره الممتدة الاهتمام بدوره الثقافي وهو الحفاظ على التراث التاريخي والحضاري والثقافي في مصر، ويتضح ذلك من خلال رعاية البنك لمشروعات تطوير بعض المواقع الأثرية في ضوء ما تتمتع به مصر من حضارة عظيمة وإرث تاريخي يجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم، لذا كان من الضروري إعادة جذب الانتباه لمعالم الحضارة المصرية بالتعاون مع وزارة الآثار التي تتبنى خطة طموحة شاملة ضمن منظومة تطوير كل المناطق الأثرية في مصر من أجل ظهور معالم مصر السياحية بمكانتها المتميزة والفريدة والتي ستنعكس بشكل كبير على دفع حركة السياحة وانعاش الاقتصاد القومي بعوائد تلك الصناعة المهمة.

ويمتد التعاون بين البنك الأهلي ووزارة الآثار في هذا الشأن إلى تزويد تلك المعالم بكل التسهيلات والخدمات ووسائل الراحة والأمان التي تقدم لروادها لضمان أفضل تجربة يتمتع بها الزائرون من المصريين والأجانب كما سيتم أيضًا تزويد هذه المناطق بماكينات صراف آلي وماكينات POS لخدمة الزائرين ورواد المنطقة لدعم منظومة الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي المصري ويحرص البنك الاهلي على تطبيقها بقوة.

حيث تظهر مساهمات البنك الاهلي الفعالة في تطوير كل من منطقة أهرامات الجيزة، ومعبد فيلة وأبى سمبل بأسوان، ومعبد الكرنك بالأقصر، وهي المعالم التي تتمتع بشهرة عالمية، حيث يقصدها السائحون من كل بقاع الأرض للتعرف على معالم تلك الحضارة الأم التي جاوزت 7 آلاف عامًا من عمر البشرية، والتي تضاهى بل وتتميز في كثير من الأحيان على معالم الحضارات العالمية الأخرى.

كما سبق للبنك الأهلي المصري أن قام بتطوير كوبرى قصر النيل بمحافظة القاهرة، كما ساهم فى ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى المشاركة في مشروع تطوير القاهرة الخديوية، وتطوير وتجميل واجهات مجمع التحرير وكل من ميدان «طلعت حرب، ومحمد فريد »، والمساهمة في إنشاء ممشى «أهل مصر» على البر الشرقي لنهر النيل في المسافة بين كوبرى 15 مايو وكوبرى إمبابة بطول كيلومترين، وإنشاء مرسى عائم للمراكب النيلية أمام المركز الرئيسى للبنك بحي بولاق أبو العلا، فضلًا عن قيام البنك بتطوير كوبري الجلاء واعادة المظهر الحضاري اليه وكذا المبادرة بإنشاء كوبرى علوى لعبور المشاة في منطقتي كورنيش ابو العلا وكورنيش دار السلام لتوفير بديل حضاري آمن لتسهيل عبور المواطنين بما يضمن سلامتهم وعدم تعرضهم لمخاطر العبور العشوائي للطريق.

كما ساهم البنك في تطوير أكاديمية الفنون و رعاية المعسكرات والفعاليات التعليمية والرياضية التي تنظمها شركة well spring كراعي شريك ورعاية مهرجان الأقصر للسينما الافريقية لعدد دورات متتالية

وايضا رعاية برنامج العباقرة منذ إطلاق موسمه الأول وهو برنامج ثقافي وتتنوع موضوعات الأسئلة بين الثقافية والفنية والرياضية والتاريخ والجغرافيا والمهارات الذهنية، بينما تختلف الفقرات ودرجات الأسئلة وفقا لكل فقرة، مع إضافة فقرات جاذبة للجمهور مثل العجلة الدوارة وضربات الجزاء التي تلعب فيها الثقافة والسرعة إلى جانب الحظ دورا كبيرا. وتفعيلا لمبدأ التنافس الشريف بين المتسابقون لا يكتفي البرنامج بمنح الجوائز للمراكز الأولى من الفرق فقط، بل يحصل المتسابق الأعلى في تجميع النقاط على كأس أفضل لاعب، بينما تمنح جائزة أخرى للمتسابق المثالي وتجميع النقاط يتم ترجمتها الى مساهمات يوجهها البنك الى تطوير المدارس الحكومية، القري الاكثر احتياجا وفك كرب الغارمات

بالاضافة الى المساهمة في إعادة صدار جديد من موسوعة وصف مصر (نبذة عن الموسوعة) وهي عبارة عن 34 مجلدًا بعنوان " وصف مصر أو مجموع الملاحظات والبحوث التي تمت فيخلال الحملة الفرنسية" تمت كتابتها وتجميعها إبانالجملةواعاد نشرها في مصر وجاء البنك الاهلي في دعم نشر هذه النسخة لنشر التوعية لدي الاجيال الجديدة بالموسوعة.

ثم تأتي رعاية خاصة من البنك الاهلي المصري للمؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله وزير السياحة والاثار عن كشف أثرى جديد بمنطقة سقارة حضره العديد من السفراء من المنطقة العربية والافريقية ومختلف دول العالم، اضافة الى تغطية حية وموسعة من وسائل الاعلام المحلية والعالمية التي حرصت على أن تشهد هذا الحدث العالمي الفريد الذي تتوجه الى انظار العالم الذي يقدر جيدا قيمة الاثار المصرية الممتدة لآلاف السنين لتؤرخ للتاريخ البشري.

بالإضافة الي رعاية البنك لدراسة علمية موجهة لفحص عدد من المومياوات لدارسة أمراض القلب في مصر القديمة وذلك بالتعاون مع جامعات بحثية في خطوة ستسهم في كشف مزيد من أسرار المصري القديم، وهو ما يأتي في إطار مساهمات البنك المتعددة في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية.

تجدر الاشارة الى ان شعار البنك الاهلي المصري مستوحى من اللغة المصرية القديمة بعبارة "بر نبو" بمعني "بيت الذهب" حيث يرمز الإطار الأخضر الخارجي الي البيت بينما ترمز نصف الدائرة واسفلها الاعمدة الذهبية الى الذهب والأشياء الثمينة باللغة الهيروغليفية.