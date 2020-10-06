نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:
احتفل محمود تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي بعيد ميلاد نجله الصغير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور إنستجرام.
ونشر تريزيجيه صورة له مع زوجته ونجله احتفالا بعيد موادهم الأول وعلق قائلا "عيد ميلاد اول سعيد يا بني شكرا حبيبتي لقد جلعتي يومنا رائع ربنا يحفظك ليا".
احتفل النادي الأهلي بذكرى نصر اكتوبر المجيد، وتغلب الجيش المصري على الكيان الصهيوني المحتل عام 1973 وتحرير سيناء.
وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر انستجرام "٤٧عامًا على نصر أكتوبر المجيد.. يوم انتصر فيه الشعب والجيش".
احتفلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بالذكرى ال 47 لنصر أكتوبر المجيد بعد هزيمة الكيان الصهيوني المحتل وتحرير أرض سيناء.
وغردت رانيا المشاط عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "نحتفل اليوم بانتصار اكتوبر المجيد ونحتفي ايضًا ببوادر التعافي والنمو رغم الجائحة، عوامل عديدة تجعلنا نتفاءل. #مصر".
احتفلت الفنانة حنان ترك بالذكرى ال 47 لنصر أكتوبر المجيد بعد هزيمة الكيان الصهيوني المحتل وتحرير أرض سيناء.
وكتبت حنان ترك، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلة " كل عام ومصر وجيشها وشعبها بالف خير وعزة ونصر . انتصار اكتوبر الذكرى الخالدة والمكتوبة بحروف من نور لتنير لنا وللاجيال القادمة الطريق .. دامت مصر بعزة ونصر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. النادي الأهلي يحتفل بذكرى نصر أكتوبر وتريزيجيه يحتفل بعيد ميلاد طفله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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