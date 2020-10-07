جيهان السادات: الرئيس لم يكن لديه شك فى تحقيق الانتصار خلال حرب أكتوبر

وأضافت زوجة الرئيس الراحل، فى حوارها وأسرتها مع الإعلامية لميس الحديدى، مساء الثلاثاء، عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، عبر قناة أون: "كنت منهارة بسبب هزيمة 67 التى كانت أمامى وتجعلنى أتساءل كيف سنحارب إسرائيل القوية التى تمتلك الأسلحة الحديثة كلها؟! فكان لدى خوف داخلى.. لكن الرئيس السادات لم يكن لديه هذا الخوف أبدا".
وتابعت جيهان السادات:"كنا بنتمشى هنا في الجنينة -حديقة منزلهما – فبقوله إن شاء الله ربنا هينصرك. فأشارت بسبابتها إلى السماء محاكية رد فعله، ثم قوله "أنا واثق إن ربنا هينصرنى".. فمكنش عنده أى نوع من الشك فى الانتصار".
وأضافت: "كنت مستغربة وكنت باقول أقويه وأشجعه فوجدته مش محتاج".
وعن تلقى خبر استشهاد أخيه عصمت، خلال حرب أكتوبر، قالت جيهان السادات، إن الرئس الراحل السادات قال لها:"يا بخته ده استشهد وزيه زى كل أولادنا اللى بيستشهدوا".
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