فيديو .. نجل صائد الدبابات : والدى دمر 27 دبابة ومجنزرة خلال حرب أكتوبر

وقال، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة المصرية الأولى، إن الثامن من أكتوبر كان يوما فارقًا فى حياة والده، حيث استطاع تدمير 13 دبابة للعدو الإسرائيلى من أصل 16 دبابة فى اللواء 190 الإسرائيلى الذى أبيد بالكامل.
وأوضح نجل صائد الدبابات، أن بطولات والده محمد عبد العاطى ظلت مستمرة خلال حرب أكتوبر، حتى وصل مجموع ما دمره إلى 27 دبابة ومجنزرة وحاملة جنود للجيش الإسرائيلى.
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