شباب الصحفيين: المصريون في كندا رفعوا صور السيسي وهتفوا «تحيا مصر» احتفالاً بنصر أكتوبر

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: إن المهندسة نرمين فخري داود من أبناء الجالية المصرية في كندا، أكدت أن المصريين هنا يدعمون ويساندون الدولة بكل قوة وبإرادة حديدية نابعة من إيمانهم الشديد بالرسائل الوطنية للدولة المصرية ومقدرين جيدًا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر بالتزامن مع المشروعات العملاقة والانجازات الكبيرة التي شعر بها كل مصري في كندا وكل دول العالم والتي لم تحدث منذ 100 عام.
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وأضاف "طوالة" أن أبناء الجالية المصرية في كندا قدموا برقية تهنئة وشكر ممزوج بالوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمه لمصر والمصريين، مؤكدين أنهم سفراء مصر بالخارج وسعداء وفخورون بما حققه الرئيس السيسي من نجاحات كبيرة وغير مسبوقة في وقت قياسي جعلنا نتباهي ونشعر بالفخر والاعتزاز حيث أعاد للمصريين كرامتهم في الداخل والخارج وللدولة هيبتها.
وأشار رئيس الجبهة إلى أن الجالية المصرية في كندا يستلهمون روح أكتوبر المجيدة؛ من أجل المساهمة الفعالة والقوية في مسيرة البناء والتنمية التي يقودها بكل اقتدار وتميز القائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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