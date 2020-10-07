الأرصاد الجوية: طقس الأربعاء حار على القاهرة والوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار نهارا، اليوم الأربعاء على القاهرة والوجه البحري، كما تتكون الشبورة المائية صباحا، فيما تكون الرياح معتدلة.

وعلى السواحل الشمالية يسود طقس مائل للحرارة، وتتكون الشبورة المائية صباحا بكثافة على بعض المناطق، والرياح معتدلة، فيما يسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

فيما يكون الطقس لطيفا ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة الأربعاء على القاهرة والمحافظات:

القاهرة - الصغرى 22 والعظمى 35

المنوفية - 21 والعظمى 34

الغربية - الصغرى 21 والعظمى 34

البحيرة - الصغرى 20 والعظمى 33

الإسكندرية - الصغرى 20 والعظمى 32

مطروح - الصغرى 19 والعظمى 29

السلوم - الصغرى 19 والعظمى 31

بورسعيد - الصغرى 24 والعظمى 31

دمياط - الصغرى 23 والعظمى 30

الشرقية - الصغرى 21 والعظمى 35

الاسماعيلية - الصغرى 21 والعظمى 35

السويس - الصغرى 22 والعظمى 35

العريش - الصغرى 23 والعظمى 32

رفح - الصغرى 22 والعظمى 31

الطور - الصغرى 22 والعظمى 34

شرم الشيخ - الصغرى 26 والعظمى 34

الغردقة - الصغرى 24 والعظمى 36

الفيوم - الصغرى 21 والعظمى 35

بنى سويف - الصغرى 21 والعظمى 35

المنيا - الصغرى 20 والعظمى 36

أسيوط - الصغرى 22 والعظمى 36

سوهاج - الصغرى 22 والعظمى 37

قنا - الصغرى 23 والعظمى 39

الأقصر - الصغرى 22 والعظمى 40

أسوان - الصغرى 25 والعظمى 41

الوادى الجديد - الصغرى 24 والعظمى 37

شلاتين - الصغرى 26 والعظمى 35