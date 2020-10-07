فيديو .. نادية عمارة عن منع الزوجة من زيارة أمها المريضة : بلطجة واستبداد

وقالت الدكتورة نادية عمارة، خلال تقديمها برنامج "قلوب عامرة" المذاع على قناة "أون"، إن طاعة الزوجة لزوجها تكون فى طاعة وليست فى معصية، كما علمنا النبى صلى الله عليه وسلم، واصفة مثل هذه الممارسات من الأزواج بأنها بلطجة واستبداد وإساءة استغلال لحق الطاعة.

وأكدت أن رأى الفقهاء فى هذه المسألة هو أن تزور الزوجة أمها ولو لم يرضَ الزوج، وذلك يكون على الأقل مرة فى الأسبوع، مشيرة إلى أن ذلك لا يعد خروجًا عن طاعته.