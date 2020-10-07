شاهد .. نجل السادات عن مشاعره بنصر أكتوبر : فخور بلا حدود

وقال، خلال حوار مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون"، أن العرض العسكرى يوم 6 أكتوبر 1981، الذى اغتيل فيه الرئيس أنور السادات، هو العرض الوحيد الذى لم يحضره مع والده، حيث كان مسافرًا لقضاء إجازة، وهو ما جعله يشعر بالتقصير.

وأضاف، أنه رغم شعوره بالتقصير إلا أنه فخور بلا حدود بسبب انتصار السادس من أكتوبر الذى سيظل قيمة كبيرة فى وجدانه، حيث حقق والده كل ما تمناه المصريون بإيمانه بالله وثقته فى القوات المسلحة، وإيمانه بأن قضية الأرض قضية حق.

وأشار إلى أن والده كان مؤمنا بالقضاء والقدر وأن العمر واحد وأنه لن يعيش أحد للأبد، واصفًا مقتل والده بـ"مسك الختام" إذ إنه مات وسط ضباط وجنود القوات المسلحة الذين كان يعتبرهم أبناءه.