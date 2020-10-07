حقوقي: 2020 أعادت بعث ثورة المصريين ضد كذب وتضليل وفوضى الإخوان

قال محمود البدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا والخبير الحقوقي، إن وعي أبناء الشعب المصري؛ بات صخرة تتحطم عليها أكاذيب جماعة إخوان الشر الإرهابية، وهو الأمر الذي تجلى من خلال نجاحه في صد كافة المحاولات المحمومة من منصات ترويج الإفك والكذب، والتي كانت تهدف إلى إقحام الدولة المصرية في حالة من العنف والتظاهرات غير المشروعة، وهو ما يتعارض مع مسيرة البناء والتنمية والعمران التي بدأتها القيادة المصرية منذ 2014.

وأضاف البدوي، أن وعى المواطن البسيط كان بمثابة حائط صد قوي في وجه دعوات التخريب والفوضى التي تروج لها منابر الإفك الإخواني الإعلامية ومأجوريها في تركيا وقطر، وما يرددوه من أباطيل بواسطة لجانهم الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليل نهار، وهو الأمر الذي يكشف عن حجم المؤامرة التي حاكتها جماعة إخوان الشيطان ضد استقرار ومن الوطن، وذلك من خلال إطلاق دعوات مشبوهة وإعادة نشر فيديوهات قديمة ومفبركة أيضًا، إلا أن الوعي الشعبي المصري لم تنطلِ عليه تلك الألاعيب الخبيثة والمغرضه من جانب المأجورين، وأذرعهم الخبيثة في القنوات المعادية للدولة المصرية، وغلمانهم ولجانهم المنتشرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع، أن الشعب المصرى أيقن حجم المؤامرات التي تُحاك ضد كافة مؤسسات الدولة، واستطاع المصريون أن يسقطوا كل مخططات دعاة التخريب برفضهم الانسياق خلف كل الدعوات المشبوهة التي تستهدف تدمير البلاد، وبعدما أثبتت لهم الممارسة العملية أن القيادة المصرية تسعى للبناء والتعمير والأمن والااستقرار لهذا البلد.

وأضاف البدوي، أن الجماعة الإرهابية أصبحت تنوع وسائل الهجوم وتطور أسلحتها المسمومة، ولعل أهمها هو سلاح تزييف العقول ونشر الأكاذيب، لذا فأننا نخوض حرب من نوع جديد عمادها هو تزييف الوعى مع جانب الأذرع الإعلامية لهذه الجماعة المارقة، والتي لا يعنيها سوى تحقيق مصالح شخصية ضيقة، حتى ولو على حساب أمن وبقاء وااستقرار هذا الوطن.

