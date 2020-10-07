طقس الأربعاء .. حار نهارا على الوجه البحرى والقاهرة

وقال الخبراء، فى بيان، إن الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

كما يتوقع أن يسود طقس حار على جنوب سيناء، وشمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ولفت الخبراء، إلى سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، وأن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 22

الإسكندرية 32 20

وادى النطرون 32 21

طنطا 34 21

شبين الكوم 34 21

دمنهور 33 20

بلطيم 32 21

مطروح 29 19

السلوم 31 19

سيوة 34 18

بورسعيد 31 24

دمياط 30 23

الزقازيق 35 21

المنصورة 34 21

الإسماعيلية 35 21

السويس 35 22

العريش 32 23

رفح 31 22

راس سدر 36 22

نخل 34 16

نويبع 35 26

طابا 35 24

كاترين 29 14

الطور 34 22

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 36 24

مرسى علم 36 25

الفيوم 35 21

بنى سويف 35 21

المنيا 36 20

أسيوط 36 22

سوهاج 37 22

قنا 39 23

الأقصر 40 22

أسوان 41 25

إدفو 40 23

أبو سمبل 39 24

الوادى الجديد 37 24

شلاتين 35 26

أبو رماد 35 26

حلايب 34 25

رأس حدربة 33 25