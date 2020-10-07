حدث ليلاً | نجاة 36 راكبًا من حادث مروع بطريق شرم الشيخ.. مرتضى جهز أوراقه للقضاء.. واشنطن تضع شرطاً للتطبيع مع الأسد.. ترامب ير...

كتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة جديدة لأولياء أمور طلبة الدبلومة الأمريكية ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .. حلّت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ضيفة مساء الثلاثاء على فضائية اكسترا نيوز وقامت بكشف التفاصيل عن مبادرات "نورت بلدك" و "إحياء الجذور" كما كشفت عن دور وزارة الهجرة في عودة العالقين المصريين بعد أزمة كورونا.. أعلنت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة الشرعية في اليمن قيام ميليشيات الحوثي بتدمير أحد المجمعات الصناعية في محافظة الحديدة بقصف مدفعي.

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