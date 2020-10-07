نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام فى المنيل بسبب كسر ماسورة مياه

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأضاف أن هناك استمرارًا للأعمال التطويرية فى أعلى الكنيسة لذلك تشهد ارتفاعًا فى الكثافات المرورية للمتجه إلى المنيب، وأعلى الأوتوستراد والبساتين.

وأفاد بأن هناك بعض الأحجام فى محور صفط القادم من أعلى الدائرى متجه إلى الجيزة ويكون محور أحمد عرابى بديلاً جيدًا، بالإضافة إلى الأحجام عند مترو الجامعة لوجود أعمال فى شارع السودان لذلك ينصح بسلوك شارع الجامعة.

وأوضح صابر أن الطريق الدائرى يشهد بعض الأحجام المرورية المرتفعة للقادم من الطريق الزراعى ومتجه إلى نفق السلام، مضيفًا أن القادم من 6 أكتوبر والمتجه إلى ميدان لبنان سيكون محور روض الفرج بديلاً جيدًا لمحور 26 يوليو الذى يشهد بعض الأحجام المرورية.

وأشار إلى أن شارع المنيل يشهد كثافات مرورية مرتفعة بسبب كسر فى ماسورة مياه، لافتًا إلى أن الإدارة العامة للمرور تعمل حاليًا على تسيير الحركة المرورية هناك، مؤكدًا أن أعمال الإصلاح قائمة، وأن شارع عبدالعزيز آل سعود سيكون بديلاً جيدًا.