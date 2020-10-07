التعليم: اعتماد نتائج امتحانات الـ ACT وEST لطلاب الدبلومة الأمريكية اليوم

تعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، نتائج امتحانات الـ ACT +EST لطلاب السنة النهائية فى الدبلومة الأمريكية، وإرسالها إلى مكتب التنسيق والمجلس الأعلى للجامعات، الأحد المقبل، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.





وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر صفحته على موقع "فيسبوك" صباح اليوم الأربعاء، إن وزارتى التربية التعليم والتعليم والبحث العلمى تتعاونان من أجل قبول الطلاب فى الجامعات المصرية رغم الصعوبات الناجمة عن جائحة كورونا حول العالم. وأكد شوقى حرص الوزارة على إتمام القبول بالجامعات لكل الناجحين فى مختلف امتحانات الدبلومة الأمريكية هذا العام.

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