القوى العاملة : الإمارات تستحدث التفتيش عن بُعد للتدقيق على حماية الأجور

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يشير إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين استحدثت نظام "التفتيش عن بُعد" للتدقيق على حماية الأجور.

وأشارت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى إلى أن الآلية الجديدة للتفتيش تتم على على جهات مواقع ومنشآت القطاع الخاص "عن بُعْد"، وذلك عبر نظام حماية الأجور، بهدف التواصل مع جهات العمل، للتأكيد على أهمية سداد رواتب ومستحقات العمال والموظفين فى المواعيد المقررة.

وكشفت إحصائية رسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، عن قيام فرق التفتيش التابعة للوزارة بتنفيذ 31.6 ألف زيارة تفتيشية ميدانية على مواقع ومنشآت تابعة للقطاع الخاص، خلال الفترة من مارس إلى يوليو الماضيين، بهدف رصد وتقييم أوضاع المساكن العمالية، ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمواجهة تفشى جائحة كورونا.

وأكدت الوزارة أنها استحدثت آلية تفتيشية "عن بُعْد" على جهات العمل فى القطاع الخاص، من خلال التواصل مع المنشآت للتأكيد على أهمية سداد الأجور، عن طريق نظام حماية الأجور، موضحة أنها تقوم بعرض حزم دعم متنوعة للمنشآت لاختيار ما يناسبها، وتمكينها من الالتزام بالشروط والضوابط ذات الصلة، بهدف المحافظة على الحقوق العمالية، بالإضافة إلى تمكين المنشآت من الإيفاء بالمتطلبات والإجراءات اللازمة ذات العلاقة بإعادة تنظيم علاقات العمل، ومنها الإجازة المبكرة، وذلك دون الحاجة لمراجعة الوزارة.

وشددت الوزارة على مواصلة مفتشيها زياراتهم الميدانية لمواقع العمل ومساكن العمال، لاسيما من خلال الفرق المشكلة بالتعاون مع الجهات المعنية من شركاء الوزارة، للتأكد من التقيد بالدليل الاسترشادى لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية لوقاية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتوعية بأهمية الالتزام بالتدابير الاحترازية والاشتراطات التى يتضمنها الدليل، منها: قياس درجات حرارة العاملين، وتوفير المعقمات، والتباعد الجسدى، وارتداء الكمامات، وغيرها من الإجراءات الوقائية.

وأوضحت أن هذه الزيارات التفتيشية تتم بالتوازى مع حملة "معا نتجاوز التحدى"، التى تستهدف توعية أصحاب العمل والعاملين فى القطاع الخاص بحزمة القرارات والمبادرات التى تنفذها الوزارة، بالتعاون مع شركائها فى إطار "البرنامج الوطنى لدعم استقرار سوق العمل فى القطاع الخاص"، فى ظل انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن التوعية بعدد من المبادرات والإجراءات التى تطبقها الوزارة، بهدف تعزيز استقرار علاقة العمل بين طرفيها، وضمان حقوقهما وواجباتهما.

ويعطى نظام "العمل عن بُعْد" الأولوية لعدد من الفئات لتأدية مهامها الوظيفية، دون اشتراط الحضور إلى مقر العمل، وتشمل هذه الفئات: الحوامل، والعاملين الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، وأصحاب الهمم، والعاملين الذين يعانون الأمراض التنفسية أو المزمنة، والعاملات اللاتى لديهن أبناء فى الصف التاسع فأدنى، على أن يتم التنسيق مع إدارات الموارد البشرية فى منشآتهم لاعتماد عملهم عن بُعْد.

ونوهت الوزارة بأن الالتزامات التى تعكف فرق التفتيش على التأكد من وجودها، فى السكنات العمالية، تشمل توفير غرف للحجر الصحى، ضمن مبانى المنشآت السكانية، وغرف تمريض مجهزة بجميع الأجهزة والمعدات الطبية، وأجهزة إلكترونية لقياس درجات حرارة القاطنين فى المجمع السكنى، فضلا عن متابعة الإجراءات المتعلقة بتعقيم السكن العمالى ونظافته، وتوفير متطلباته اليومية، من مياه وطعام وكهرباء.