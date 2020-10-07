من أكتوبر للعاصمة الإدارية.. كيف تخطط وزارة النقل لربط القاهرة الكبرى بالكامل بالقطارات المكهربة؟

تسعى وزارة النقل لربط القاهرة الكبرى بالكامل من خلال شبكة القطارات المكهربة، سواء كان مترو الأنفاق، أو القطار السريع و المونوريل، وذلك من خلال تطوير المنظومة بالكامل وتخفيف الزحام عن الطرق، وزيادة حجم الشبكة لـ نقل سكان القاهرة الكبرى.

وبلغت إجمالي المبالغ التي تم صرفها علي مشروعات مترو الأنفاق خلال الـــ 6 سنوات السابقة 33.1 مليار جنيه، وجار تنفيذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخري جاري دراستها بتكلفة تقديرية 300 مليار جنيه.

وفيما يلي نستعرض خطة وزارة النقل لربط القاهرة الكبرى عن طريق القطارات الكهربائية.

١ _ مترو الأنفاق

فيما تخطط الوزارة لتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالمترو خلال السنوات القادمة وعلى رأسها الخط الرابع للمترو ويجري تنفيذ هذا الخط على مرحلتين وهما:

- المرحلة الأولى (حدود مدينة 6 أكتوبر - ميدان الرماية - الهرم - الملك الصالح - عمرو بن العاص).

ويبلغ طول هذه المرحلة 19 كم، وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من المحطة التبادلية "حدائق الأشجار" على حدود مدينة 6 أكتوبر، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا إلى محطة عمرو بن العاص نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

- المرحلة الثانية (عمرو بن العاص - مدينة نصر - القاهرة الجديدة)

ويبلغ طولها 23 كم وتشتمل على 20 محطة وتبدأ من محطة عمرو بن العاص لتصل إلى منطقة الورشة شرق الطريق الدائري - وشمال مصر السويس الصحراوي.

ويحقق الخط الرابع تبادل الخدمة مع الخط الأول في محطة الملك الصالح ومع الخط الثاني في محطة الجيزة.

كما أعلنت الوزارة من قبل، نيتها إنشاء خط خامس لمترو الأنفاق بطول حوالي 24 كم ويضم 17 محطة، يبدأ من مدينة نصر مرورا بـ هليوبوليس والسواح والخلفاوي ونهاية بالساحل.

فيما لم يتم الإعلان حتى الآن عن تفاصيل البدء في هذة المرحلة، ولكن وفق الدراسات المخططة أن يستغرق تنفيذ هذا الخط نحو 6 سنوات، على أن يتم طرح أعمال التنفيذ فور الانتهاء من إعداد مستندات ودراسات الجدوى، وتلقت الهيئة القومية للأنفاق عروضا من أكثر من جهة (كورية - صينية - إيطالية) لتنفيذ دراسات هذا الخط.

كما تم تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالمترو والتي كان آخرها إفتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وجاءت كالآتي :

▪الانتهاء مـــن 4 محطات بالمرحلة الرابعة مــــــــن الخط الثالث للمترو وافتتاحها للــــــركاب ( هارون – الألف مسكن – نادى الشمس ) في 15 يونيو 2019 و محطة هليوبوليس في 20 أكتوبر 2019 كما تم إفتتاح المرحلة الرابعة بعــــــــدد 6 محـــــــطات هي ( النزهة – هشام بركات – عمر بن الخطاب – قباء – الهايكستب - عدلي منصور ) والتي يبلغ إجمالي طولها 11,52 كيلومتر بإجمالي تكلفة 814 مليون يورو+ 12.1 مليون جنيه .

▪تقدم العمل في تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو ( العتبة – الكيت كات – إمبابة – جامعة القاهرة ) بطول 17,7 كيلومتر وتكلفة 940 مليون يورو + 9527 مليون جنيه .

٢_ القطار الكهربائي

يجرى حاليا تنفيذ العديد من المشروعات منها القطار الكهربائي (LRT) (مدينة السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) والذي يهدف الي ربط المحطة التبادلية عدلي منصور بالعاصمة الادارية ومدينة العاشر من رمضان مرورًا بالعبور و المستقبل والشروق وبدر

و يبلغ طوله 90 كم ويتكون من 16 محطة و يتم تنفيذه على مرحلتين الاولى (عدلي منصور /العاصمة الادارية 2) بطول 70كم وعدد 12 محطة والثانية امتداده الى محطة العاشر 2 شمالا ومحطة المدينة الرياضية جنوبا بطول 20 كم وعدد 4 محطات و ستبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار 30 الف راكب / ساعة / اتجاه ومعدل 500 الف راكب يوميا.

٣_ مشروع المونوريل

تسعي الوزارة للإنتهاء من مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة الذي يبلغ طوله 54 كم بواقع 24 محطة.

ومونوريل السادس من أكتوبر الذي يبلغ طوله 42 كم بواقع 12 محطة وكذلك القطار الكهربائي السريع ( السخنة – العاصمة الإدارية – برج العرب – العلمين ) بطول 486 كم والذي سيتم تنفيذه علي مرحلتين الأولي من العاصمة الإدارية حتي برج العرب والثانية ( السخنة – العاصمة الإدارية ) ، ( برج العرب – العلمين ).