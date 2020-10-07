صور.. محافظ قنا يطمئن على جاهزية مخر سيل كلاحين قفط استعدادا للشتاء

أجرى أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لمخر سيل قرية الكلاحين بمركز قفط للاطمئنان على جاهزيته واستعداده لاستقبال أى سيول محتملة خلال فصل الشتاء، بمرافقة حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس صبرى مختار وكيل وزارة الموارد المائية والرى بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





ووجه محافظ قنا بضرورة المرور الدورى على كل مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كل المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وأضاف الداودى أنه تم تفعيل غرف عمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا لتلقى أى بلاغات تفيد حدوث سيول وتم ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة والتى تتصل بدورها بشكل مباشر مع غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء.

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