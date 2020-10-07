صور .. وزير النقل يتابع مع سيمنز تحديث نظم الإشارات على السكك الحديدية

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع وفد شركة سيمنز العالمية لمتابعة تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات على خط السكك الحديدية "بنها/ الزقازيق/ الإسماعيلية/ بورسعيد"، ووصلة الزقازيق/ أبوكبير بطول 214 كم والذى يشمل 21 برجا رئيسيا و19 برجا ثانويا على مسار الخط.





واستعرض الوزير الموقف التنفيذى للمشروع، إذ أفاد وفد شركة سيمنز بأن برج أبوحماد سيتم الانتهاء من تشغيله قبل نهاية شهر أكتوبر الحالى، كما سيتم تشغيل برج شبلنجة قبل نهاية عام 2020، وعلى أن يتوالى دخول باقى الأبراج الخدمة وفقا لنظام الارتباط الإلكترونى الذى يتم تنفيذه.



وأكد وزير النقل، أهمية تكثيف العمل بهذا المشروع نظرا لأهميته فى زيادة عوامل السلامة والأمان لمسير القطارات، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تحديث نظم الإشارات واستبدال نظام الارتباط الميكانيكى الحالى بنظام إليكترونى حديث، بما يساهم فى رفع معدلات الأمان على الخط وتخفيض زمن رحلات القطارات وزيادة عدد قطارات الركاب والبضائع على هذا الخط يوميًا، وتعظيم نقل البضائع من ميناء بورسعيد عبر هذا الخط خصوصا مع الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل فى نقل البضائع عبر السكك الحديدية.



جدير بالذكر أن خطة وزارة النقل تهدف إلى تنفيذ مشروعات حالية ومستقبلية لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول إجمالى يصل إلى حوالى 1800 كم بتكلفة إجمالية تصل إلى 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.