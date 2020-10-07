اليوم.. آخر موعد لتنازل مرشحى مجلس النواب

تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الأربعاء، باب تنازل المرشحين لانتخابات مجلس النواب لبعضهم، ثم نشر التنازلات فى جريدتين واسعتى الانتشار يوم 8 أكتوبر.





وأتاح قانون مجلس النواب رقم 46 لعام 2014، وتعديلاته الأخيرة الصادرة فى يونيو الماضى، إمكانية تنازل المرشحين عن خوض الانتخابات. ونصت المادة 20 من قانون مجلس النواب على: "لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة قبل يوم الانتخاب، ويثبت النازل أمام اسمه فى كشف المترشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف". وتابعت المادة أنه: "يجوز التعديل فى مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة قبل يوم الانتخاب، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردى أو التعديل والتنازل فى القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية، كله وفقًا للضوابط الإجرائية والزمنية التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات".

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