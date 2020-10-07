دورات تدريبية بسوهاج للتوعية بالآثار العكسية للمستحضرات الصيدلية

كثفتت هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بسوهاج، الدورات التدريبية للفرق الطبية بمحافظة سوهاج، بهدف نشر الوعى بأهمية الإبلاغ عن الآثار العكسية للمستحضرات الصيدلية بين العاملين بالقطاع الصحى بالمحافظة.





وفى بيان رسمى، قالت هيئة الدواء المصرية: "تم خلال الدورات التدريبية مناقشة الإجراءات الخاصة بعملية تدريب وتوجيه الفرق الطبية، والتأكيد على أهمية رفع الوعى لدى الفريق الطبى بكل فئاته نحو أهمية نشر ثقافة الإبلاغ عن الآثار العكسية للمستحضرات الصيدلية، فقد التقى الدكتور هانى جميعة، مدير مديرية الشؤون الصحية بسوهاج، بمدير المراكز الفرعية لليقظة الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، وفريق اليقظة الصيدلية بسوهاج، للتأكيد على أهمية ترسيخ ثقافة الإبلاغ عن الآثار العكسية لدى الأطقم الطبية والمواطنين على حد سواء، حفاظا على صحة المواطنين، وحمايتهم".

وأكد الدكتور ياسين رجائى، رئيس قطاع الرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، أن برنامج اليقظة الصيدلية يهدف إلى مراقبة فعالية الأدوية وسلامتها وجودتها، والتحقق من المأمونية وتقييم العلاقة بين الدواء والآثار العكسية، حيث يتم جمع كافة الآثار العكسية فى قاعدة البيانات العالمية للمؤسسة العالمية UMC الخاصة بتجميع الآثار العكسية، وتوفير الكشف المبكر عن التفاعلات الدوائية الضارة الجديدة والمشكلات الأخرى المتعلقة بالأدوية، وتحديد مجموعات فرعية من المرضى الذين لديهم حساسية استثنائية.

وأضاف، أن هيئة الدواء تقوم بتثقيف كل من مقدمى الرعاية الصحية ومسؤولى اليقظة بشركات الأدوية ومؤسسات تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال المراكز الفرعية التابعة لمركز اليقظة الدوائية المصرى بالهيئة فى كل من الإسكندرية والقاهرة وسوهاج والاقاليم التابعة لتلك المراكز لأهمية دور الصيدلى فى التيقظ الدوائى، وتبادل المعلومات بين المراكز الفرعية والمركز الرئيس بالهيئة، وتنسيق هذا التبادل، وربط الخبرة الإكلينيكية لسلامة الأدوية بالبحوث والسياسات الصحية فى مصر.

وأكد رجائى، أن هذه الإجراءات تعمل على تعزيز الرعاية الفعالة للمرضى، وفهم الدور المحورى فى مراقبة الاستخدام الآمن للأدوية من خلال برنامج منظمة الصحة العالمية لرصد سلامة الأدوية وتقديم طرق للإبلاغ، والتى قد تكون ورقية أو عن طريق البريد الإلكترونى، أو عبر الإنترنت من خلال موقع اليقظة الدوائية المصرى الإلكترونى.