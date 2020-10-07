ميناء دمياط يستقبل 9 سفن للحاويات والبضائع العامة

وذكر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، فى بيان، اليوم الأربعاء، أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2617 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، فى حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3 آلاف و971 شاحنة منها 744 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 38 ألفا و820 طنا من البضائع العامة، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 75 ألفا و59 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 39 ألفا و930 طنا.

وأوضح المركز، أن حركة الصادر من البضائع العامة 11 ألفا و859 طنا، شملت 2002 طن حديد، و7957 طن رمل، و1900 طن بودرة جبس، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22 ألفا و227 طن وشملت 5 ألاف و604 أطنان قمح، و1000 طن خردة و1000 طن كالسيوم فوريد، و1628 طن خشب زان، و10 آلاف و615 طن ذرة و2380 طن حديد.

وأضاف، أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغت 120 حاوية مكافئة، وتضمنت خضروات (فاصوليا، وبطاطا، وزيتون، وفول أخضر، ونعناع، وفلفل، وورق عنب، خرشوف، خضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم، وبصل، وريحان، وينسون) يتم تصديرها إلى الإمارات، والجزائر، وفرنسا، والهند، وإنجلترا، وهولندا، وألمانيا، وإيطاليا، وأمريكا، وسلوفينيا، وسيريلانكا وبلجيكا، بينما بلغت الحاويات الواردة 29 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 961 حاوية مكافئة.