بلاغ يطالب بإحالة «العميل الهارب» محمد ناصر لمحاكمة جنائية عاجلة لتآمره ضد مصر

طالب طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا فى بلاغ تقدم به للمستشار النائب العام بإحالة العميل الهارب محمد ناصر لمحاكمة جنائية عاجلة وذلك لتورطه وتآمره ضد الدولة المصرية وتخابره وعمالته لجهات اجنبية معادية لمصر للاضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد امنها القومى .
وذكر محمود فى البلاغ رقم 31333 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، أن العميل الهارب محمد ناصر المذيع بقناة مكملين الاخوانية الارهابية التى تبث من تركيا والممولة من جهازى المخابرات التركى والقطرى يمارس يوميا تحريضه واكاذيبه ضد الدولة المصرية من خلال تلك القناة الارهابية وانه يعرض يوميا فيديوهات مفبركة عن الاوضاع الداخلية لمصر بغرض اثارة الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصري كما انه يتعمد نشر اخبار كاذبة من شأنها تكدير الامن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد ، مضيفا ان الهارب محمد ناصر يعد أداة فى ايدى المخابرات التركية والقطرية ويتلقى تعليمات مباشرة للاضرار بالصالح العام للبلاد مقابل مبالغ مالية ضخمة نظير عمالته وتخابره وتآمره ضد مصر ومؤسساتها ، كما اتهم محمود فى بلاغه العميل محمد ناصر بالتطاول على قيادات الدولة المصرية تنفيذا للتعليمات والاوامر الصادرة له من تلك الجهات المعادية للدولة المصرية ومؤسساتها وقياداتها وشعبها .
وطالب محمود فى ختام بلاغه ، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، واصدار امر ضبط واحضار لمحمد ناصر ، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول ، واخطار الانتربول الدولى لادراج اسم الهارب محمد ناصر على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية ، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .
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