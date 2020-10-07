رئيس البنك الزراعى: قرار المركزى بتبسيط إجراءات فتح الحسابات يحقق المزيد من الشمول المالى

صرح علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بأن قيام البنك المركزي المصري بالإعلان عن تبسيط إجراءات فتح الحسابات للأفراد والشركات خطوة هامة سيكون لها أثر كبير على رفع معدلات انضمام عملاء جدد للقطاع المصرفي والاقتصاد الرسمي، خاصة وان ذلك سيسهل فتح الحسابات لصغار التجار والحرفيين وأصحاب الأنشطة متناهية الصغر.

وأضاف علاء فاروق أن هذا الأمر سوف يفتح المجال لاستخدام وسائل الدفع الرقمية بشكل أكبر ويقلل من تداول النقد، وبالتالي سيؤدي الى تحقيق المزيد من التقدم نحو الشمول المالي.

يذكر ان علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى قام فى أقل من شهر بعدد من الزيارات الميدانية الموسعة تضمنت تسعة محافظات هي الدقهلية ودمياط والشرقية والقليوبية والإسماعيلية وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، التقى خلالها المحافظين ووكلاء وزارات الزراعة والري والمسئولين التنفيذيين بهذه المحافظات، كما عقد عددا من الاجتماعات مع جميع مديري فروع البنك الرئيسية وبنوك القرى والعاملين بالمحافظة، وموظفي البنك من المعينين الجدد بكل محافظة، بالإضافة إلى لقاءات مع أصحاب المشروعات والمستثمرين والعملاء بكل محافظة.

ويأتى ذلك في إطار سياسة البنك الزراعي المصري لتحقيق رؤية للدولة في مجال التنمية الريفية والزراعية بمفهومها الواسع بجميع محافظات مصر، وتنفيذًا لتوجيهات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بالتوسع في إتاحة التمويل بالمناطق الريفية لصغار المزارعين والشباب والمرأة الريفية،وفي إطار التنسيق الدائم والمستمر مع وزارة الزراعة للتوسع في تمويل المشروعات الزراعية ومشاريع الثروة الحيوانية وتجميع الألبان ومشاريع الري الحديث،