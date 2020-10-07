ردا على إنتاج عمل فنى يجسد شخصية البابا شنودة.. الكنيسة: لا نعرف أى شيء عن الموضوع ولابد من الرجوع إلينا

أكد القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الكنيسة لا تعرف أى شيء بشأن ما يتم تداوله حاليا حول إنتاج مسلسل يجسد شخصية قداسة البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117 من باباوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



وقال القس بولس حليم، في تصريح لموقع "دوت الخليج" الإخباري، إن أي عمل مثل هذا لابد من الرجوع فيه إلى الكنيسة لأن الأمر يخص شخصية كنسية هامة في الكنيسة القبطية.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث له مكانة خاصة ومتميزة في قلوب الأقباط، بل وله محبة في قلوب المصريين جميعا لوطنيته وأعماله الجليلة.



وشهدت صفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل حول تجسيد شخصية البابا شنودة الثالث في عمل درامي يقوم ببطولته الفنان حسن يوسف، فيما طرح البعض اسم الفنان ماجد الكدواني والفنان يحيى الفخراني.



كان دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون قد أعلن في نوفمبر الماضى تجميد العمل الخاص بمسلسل "بابا العرب" إلى أجل غير مسمى.



وجاء في نص البيان الصادر عن دير الأنبا بيشوى: "نظرا لأسباب عدم توافر التمويل المطلوب ولأسباب خاصة بالدير، رأينا تجميد العمل الخاص بمسلسل بابا العرب إلى أن يشاء الله".