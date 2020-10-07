51 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في قطاع الإسماعيلية

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الصدد ففى نطاق قطاع الإسماعيلية والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (600 الف) مشترك ويضم حوالى 41 مركز وقرية تم خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 51 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد:

- 391655 كجم موصلات جهد منخفض.

- 33031 كجم موصلات جهد متوسط.

- 8259 متر كابلات جهد منخفض.

- 31826 متر كابلات جهد متوسط .

- 1530 عامود جهد منخفض .

- 413 عامود جهد متوسط .

- 26 محولات قدرات مختلفة .

- 7 كشك كامل بالمحول .

- 4 أكشاك فارغة .

- 5 موزع حلقي .

- 18 صندوق توزيع جهد منخفض .

- 5 كبينة ولوحة توزيع .

- 5 سكينة ثلاثية .

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار فقد تم تحرير عدد حوالى 6500 محضر بقيمة تصل إلى حوالى 8 مليون جنيه.

وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضًا على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.