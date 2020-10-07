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كان القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أكد في تصريح له اليوم لموقع دوت الخليج الإخباري أن الكنيسة لا تعرف اى شئ بشأن ما يتم تداوله حاليا حول إنتاج مسلسل يجسد شخصية قداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ117 من باباوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وقال القس بولس حليم إن أي عمل درامي مثل هذا لابد من الرجوع فيه إلى الكنيسة لأن الأمر يخص شخصية كنسية هامة في الكنيسة القبطية.
وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن المتنيح قداسة البابا شنوده الثالث له مكانة خاصة ومتميزة في قلوب الأقباط بل وله محبة في قلوب المصريين جميعا لوطنيته وأعماله الجليلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم .. البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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