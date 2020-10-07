51 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء فى الإسماعيلية

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 51 مليون جنيه، فى قطاع الإسماعيلية الذى يبلغ عدد المشتركين به نحو 600 ألف مشترك ويضم 41 مركز وقرية، خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020.





وأضاف وزير الكهرباء، أنه جرى إحلال وتجديد391655 كيلوجرما من موصلات جهد منخفض، و33031 كيلوجرما موصلات جهد متوسط، و8259 مترا من كابلات جهد منخفض، و31826 متر كابلات جهد متوسط، و1530 عامود جهد منخفض، و413 عامود جهد متوسط، و26 محولات قدرات مختلفة، و7 أكشاك كاملة بالمحول، و4 أكشاك فارغة و5 موزع حلقى و18 صندوق توزيع جهد منخفض و5 كبائن ولوحة توزيع، و5 من "السكينة الثلاثية".

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار، تم تحرير 6500 محضر بقيمة تصل إلى حوالى 8 مليون جنيه.

وأكد شاكر على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وأهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة فى جميع المناطق.

ولفت وزير الكهرباء إلى ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، مؤكدا الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.