التنمية المحلية: مبادرة صوتك مسموع تلقت 45 ألف شكوى

أكد محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت 15 ألفا و634 رسالة، منها 2285 شكوى، خلال شهر سبتمبر الماضى، تم حل 1780 شكوى بنسبة 77.8%، وجارى حل 505 شكاوى؛ تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنها .





وقال شعراوى، فى بيان، اليوم الأربعاء، إن أعلى المحافظات إنجازا للشكاوى الموجهة لها بورسعيد ومطروح وأسيوط والمنيا والقليوبية والدقهلية، مشيدا بسرعة تعامل المبادرة مع المشكلات المتنوعة والمستجدة، وهو ما ظهر فى سرعة التعامل مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا والتعامل بالتوازى مع مشكلات تراكم القمامة ومخالفات البناء والإشغالات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد.

وأوضح الوزير، أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ إطلاقها فى نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى سبتمبر الماضى أكثر من 218 ألف رسالة منها 45 ألفا و492 شكوى، وتم حل 42 ألفا و501 شكوى بنسبة 95.6 % وجارى حل باقى الشكاوى.

وأكد شعراوى، أن المبادرة تعاملت بجدية وبسرعة مع الشكاوى الأكثر إلحاحا وحاجة للمواطنين، وجاءت شكاوى القمامة فى المقدمة بـ1128 شكوى يليها الإشغالات بـ 836 شكوى ثم مخالفات البناء بـ 204 شكاوى ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بـ 96 شكوى والفساد بـ21 شكوى، لافتا إلى التنسيق التام بين فريق عمل المبادرة والأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظات للتعامل الفورى مع تلك الشكاوى والبلاغات وإزالة المخالفات والتعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن المبادرة تتميز بتلقى شكاوى المواطنين وحلها وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها إلكترونياً، تيسيرا عليهم وضمان وصول شكواهم بسهولة والمساهمة أيضاً فى الحد من تردد المواطنين على مكاتب وإدارات خدمة المواطنين بالوزارة، وذلك بما يتماشى مع توجهات الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن المواطنين يمكنهم التواصل مع المبادرة من خلال وسائل التواصل المختلفة، والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم واتساب 01150606783، ورقم الخط الساخن 15330 والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" www.facebook.com/sotakmasmwo، والبريد الإلكترونى [email protected] eg.