المركزى للإحصاء : 7.5% زيادة فى قيمة المعاشات بالمكاتب البريدية

أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، ارتفاع قيمة المعاشات التى تم صرفها من المكاتب البريدية لتبلغ 84.2 مليار جنيه عام 2019 - 2020 مقابل 78.3 مليار جنيه عام 2018 - 2019 بزيادة بلغت نسبتها 7.5٪.





وأوضح الإحصاء، فى بيان، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمى للبريد، الذى يوافق 9 أكتوبر من كل عام، أن قيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد بلغت 95.7 مليار جنيه عام 2019 - 2020 مقابل 100.4 مليار جنيه عام 2018 - 2019 بانخفاض بلغت نسبته 4.6٪.

وأضاف أن قيمة المبالغ المودعة بالشيكات البريدية بلغت 136.9 مليار جنيه عام 2019 - 2020 مقابل 132.3 مليار جنيه عام 2018 - 2019 بزيادة بلغت نسبتها 3.5٪، موضحا أن قيمة الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية بلغت 239.3 مليون جنيه عام 2019 - 2020 مقابل 247.3 مليون جنيه عام 2018 - 2019 بانخفاض بلغت نسبته 3.3٪.

وأشار إلى أن عدد المراسلات الداخلية المسجلة بالوحدات الحكومية بلغ 23.2 مليون نموذج عام 2019 - 2020 مقابل 28.0 مليون نموذج عام 2018 - 2019 بانخفاض بلغت نسبته 17.1٪، وبين أن عدد مكاتب الخدمات البريدية بلغ 3973 مكتبا عام 2019 - 2020 مقابل 3981 مكتبا عام 2018 - 2019 بانخفاض بلغت نسبته 0.2 ٪.

ولفت إلى أن عدد وحدات خدمة الدفع الإلكترونى التى تؤدى خدمة على مستوى الجمهورية سجل 3950 وحدة عام 2019 - 2020 مقابل 2381 وحدة عام 2018 - 2019 بزيادة بلغت نسبتها 65.9٪ وهو نظام آلى يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.