صور .. محافظ القاهرة يتابع قافلة تنموية لجامعة الأزهر بمدينة السلام

تابع خالد عبد العال محافظ القاهرة القافلة التنموية الشاملة التى تنظمها جامعة الأزهر بالتعاون مع المحافظة بمساكن المحروسة بحى السلام ثان بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، بحضور الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر.





وتشمل القافلة توزيع 300 حقيبة مدرسية ومستلزمات المدارس على طلاب الأسر الأكثر احتياجا بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية وذلك فى الحفل الذى أقامته محافظة القاهرة بـ"مدرسة المحروسة 1" للتعليم الأساسى والذى تضمن عدد من ندوات التوعية الصحية التى نظمتها مديرية الثقافة بالقاهرة بالإضافة الى عروض فنون تشكيلية للأطفال.



كما تشمل القافلة إجراء الكشف الطبى على سكان المحروسة بعدد من التخصصات الطبية مثل الأطفال والباطنة والنساء وأنف وأذن والعظام والرمد والجراحة تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين بجامعة الأزهر، مع صرف كل الأدوية للمرضى بالمجان وإجراء العمليات الجراحية الصغرى، مع تحويل الحالات المرضية فى حالة الاحتياج إلى مستشفيات الجامعة لاجراء العمليات الجراحية الكبرى اللازمة لها.



وتقدم القافلة خدمات امتحانات فورية للحصول على شهادات محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وتقديم شهادات محو الأمية، بالإضافة إلى عقد 4 ندوات توعوية الأهالى وعقد ورش تلوين للأطفال، كما تضم قافلة معونات من بيت الزكاة المصرى لتوزيعها على أهالى المحروسة.



وأشاد خالد عبد العال بدور جامعة الأزهر والهيئة العامة لتعليم الكبار والجمعيات الأهلية النشطة والمجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين، وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كل المجالات ورفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجا.



كما أثنى محافظ القاهرة على تنظيم تلك القوافل التنموية لمدى تأثيرها الإيجابى على المواطنين، ووعد بتكرارها وتوجيهها لتجوب المناطق والأحياء الأكثر احتياجا وذات الكثافة السكانية العالية.



شهد القافلة إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، ومديرة مديرية الثقافة، ورئيس حى السلام ثان، والدكتور عاشور عمرى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.