فيديو : جيش مصر مصنع الرجال .. مشاهد من حرب العزة والكرامة أكتوبر 73

وأذاعت "CBC" مجموعة فيديوهات خلال برنامج "من مصر" الذى أذيع مساء أمس الثلاثاء، ترصد بعض المشاهد للجيش المصرى خلال حرب أكتوبر وعبوره قناة السويس، وتحرير سيناء، مصحوبة ببعض كلمات الرئيس الراحل محمد أنور السادات من الخطاب الأول له بعد حرب أكتوبر والمعروف بـ"خطاب النصر".

كما رصد أحد الفيديوهات كيفية تناول السينما والأعمال الدرامية لحرب أكتوبر وتداعياتها من جميع النواحى.

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