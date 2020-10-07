محمود شعراوى: تلقينا أكثر من 45 الف شكوى تم حلها بنسبة 95,6%

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريراً من مبادرة صوتك مسموع التابعة للوزارة تابع خلاله الجهود التي قامت بها المبادرة في الرصد والاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر سبتمبر2020.

وأشاد اللواء محمود شعراوى بسرعة تعامل المبادرة مع المشكلات المتنوعة والمستجدة وهو ما ظهر فى سرعة التعامل مع تنفيذ الاجراءات الاحترازية وتنفيذ قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا وايضاً التعامل بالتوازى مع المشكلات المختصة بها المبادرة والتى تتمثل في 5 محاور هى تراكم القمامة و مخالفات البناء و الإشغالات والتعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد .

وأشار اللواء محمود شعراوى أن المبادرة تلقت 15634 الف رسالة منها 2285 شكوى خلال شهر سبتمبر 2020 وذلك عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتساب أو الخط الساخن أو الإيميل ، تم حل منها 1780 شكوى بنسبة 77,8% وجارى حل 505 شكوى تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنها لافتأً إلى أن أعلى المحافظات إنجازا للشكاوى الموجهة لها خلال الشهر هي محافظات بورسعيد ومطروح واسيوط والمنيا والقليوبية والدقهلية.

وأوضح الوزير أن مبادرة ” صوتك مسموع ” تلقت منذ إطلاقها فى نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى سبتمبر الماضى أكثر من 218ألف رسالة منها 45 ألف و492 شكوي وتم حل 42 ألف و501 شكوى بنسبة 95.6 % وجارى حل باقى الشكاوى.

واكد اللواء شعراوى ان المبادرة تعاملت بجدية وبسرعة مع الشكاوى الاكثر الحاحاً وحاجة للمواطنين حيث جاءت شكاوى القمامة فى المقدمة بـ1128 شكوى يليها الاشغالات بـ836 شكوى ثم مخالفات البناء بـ204 شكوى ثم التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة بعدد 96 شكوى و الفساد بـ21 شكوى مشيراً الى التنسيق التام بين فريق عمل البادرة و ألاجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظات للتعامل الفوري مع تلك الشكاوى والبلاغات وإزالة المخالفات والتعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية.

واشار اللواء شعراوى الى ان المبادرة تتميز بتلقي شكاوى المواطنين وحلها وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها الكترونياً وذلك تيسيرا عليهم وضمان وصول شكواهم بسهولة والمساهمة ايضاً في الحد من تردد المواطنين على مكاتب وإدارات خدمة المواطنين بالوزارة وذلك بما يتماشي مع توجهات الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا لافتاً الى ان المواطنين يمكنهم التواصل مع المبادرة من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم الواتساب ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك” (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] eg