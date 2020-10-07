البنك الأهلي المصري يكرم بطلة التنس ميار شريف

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ لعبة التنس المصرية، شقت اللاعبة ميار شريف، بطلة مصر في التنس، طريقها في إحدى أشهر وأهم البطولات العالمية في اللعبة البيضاء بطولة "رولان جاروس" الفرنسية، وذلك بعدما نجحت في الصعود إلى الدور الرئيسي بالبطولة بعد الفوز بثلاث مباريات متتالية على بطلات اللعبة في كولومبيا والولايات المتحدة وإيطاليا في الدور التمهيدي، وظهورها في الدور الرئيسي للبطولة بمظهر مشرف أمام بطلة التشيك في مباراة سجلها التاريخ للبطلة المصرية التي أرهقت المصنفة الثانية عالميا في مباراة متكافئة، وبهذا الإنجاز تعد اللاعبة ميار هي أول لاعبة مصرية تحقق تلك النتائج في تاريخ اللعبة.

وقد حرصت إدارة البنك الأهلي المصري برئاسة هشام عكاشة، على استقبال البطلة بمقر البنك لتكريمها تقديرا لما حققته خلال بطولة رولان جاروس الفرنسية للتنس، والتي تابعها العالم باهتمام بالغ وبإعجاب بالبطلة المصرية الطموحة التي أبدت روحا قتالية ومثابرة وكانت ندا لمنافساتها.

وأكد عكاشة فاعلية الرعاية الاستراتيجية التي يقوم بها البنك الأهلي المصري للاعبة ميار شريف، وذلك من خلال شركةConnection المتخصصة في هذا المجال، والتي تأتي ضمن برامج الرعاية التي يقدمها البنك لدعم الرياضة في مصر خاصة للاعبين النابغين والموهوبين الرياضيين المبشرين؛ بما يساهم في خدمة الرياضة المصرية بصفة عامة، حيث تم من خلال المختصين بالملف الرياضي في البنك متابعة معدلات أداء اللاعبة ميار والتي تعد المصنفة 172 عالميا، والتي تطمح لتحسين ترتيبها إلى مركز أكثر تقدما، وهو ما شجع البنك على توفير جميع سبل الدعم والرعاية لها في مشوارها الرياضي المبشر الذي يرفع اسم مصر أمام متابعي اللعبة فبي مختلف أنحاء العالم، مع استمرار البنك في تقديم هذا الدعم سعيا لنتائج أفضل على الصعيد العالمي، حيث حرصت إدارة البنك على تقديم الدعم النفسي والتشجيع للاعبة من خلال التواصل التليفوني معها عقب كل مباراة للتأكيد على وقوف البنك خلفها حتى تحقق الإنجاز الذي تطمح إليه.

كانت ميار حققت نتائج باهرة في بطولة براج المفتوحة للتنس بالتشيك، حيث وصلت إلى الدور نصف النهائي في البطولة في إنجاز تاريخي فريد بدعم من بنك أهل مصر أيضا.