إنفوجراف.. كيف تحصل على أرض بالإسكان الاجتماعى؟

الإنفوجراف التالى يوضح خطوات حجز أراضى الإسكان الاجتماعى وطرق السداد.

وتطرح وزارة الإسكان الأراضى بالمدن الجديدة مثل "العاشر من رمضان، سوهاج الجديدة، دمياط الجديدة، برج العرب الجديدة، أسوان الجديدة، أخميم الجديدة، طيبة الجديدة، قنا الجديدة، الفيوم الجديدة".

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