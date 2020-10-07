وزيرة البيئة تبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى سبل التعاون المشترك

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وبحسب بيان، اليوم، أشاد السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بحملة eco egypt التى انطلقت من محمية رأس محمد للترويج للمحميات الطبيعية فى مصر مؤكدا على دور مصر الهام فى الحفاظ على التنوع البيولوجى.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خطة مصر للحفاظ على مواردها الطبيعية، وخصوصا التنوع البيولوجى والجهود المبذولة لتحسين وضع البنية التحتية للمحميات الطبيعية، مشيرة إلى أن حملة eco egypt التى تتولاها وزارة البيئة تهدف للترويج لـ 13 محمية طبيعية من أصل 30 محمية موجودة بمصر، إذ يجرى إعداد البنية التحتية لها بالتنسيق مع القطاع الخاص وبدء العمل بثلاثة محميات وهم رأس محمد والفيوم ووادى دجلة حيث من المتوقع ان يتم تنفيذ أنشطة مختلفة داخل كل محمية بالتعاون مع المستثمرين من القطاع الخاص مع الحفاظ على التنوع البيولوجى داخل المحمية.
وأشارت فؤاد إلى الدعم الموحد بين مصر والاتحاد الأوربى لبدء التفاوض بشأن الأنشطة والمكونات البيئية الجديدة التى سيتم تنفيذها العام المقبل.
كما أكد سفير الاتحاد الأوربى بأنه سيتم العمل على مراعاة تأثير تداعيات الصفقة الأوروبية على الدول التى يمكن أن تضار بشكل أو بآخر منها.
كما أشار السفير الى أن الاتحاد الأوربى سينفذ مسابقة للصور الفوتوغرافية لمصر تبدأ أكتوبر الحالى حتى نهاية عام 2020، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها واختيار أفضل الصور وعرضها بعد ذلك فى معرض للصور الفائزة.
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