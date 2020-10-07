التأمين الصحى الشامل: تسجيل 3 ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى

أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل، اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 3 ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والتى تضم 6 محافظات وهى الأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء والسويس، إضافة إلى محافظة بورسعيد والتى بدأ التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بها منذ يوليو 2019.





وأوضحت الإدارة، فى بيان، أنه خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى الآن، تم تسجيل 603 آلاف مواطن بمحافظة بورسعيد، 800 ألف مواطن بمحافظة الأقصر، 920 ألف مواطن بمحافظة الإسماعيلية، 548 ألف مواطن بمحافظة أسوان، و176.5 ألف مواطن بمحافظة السويس إضافة إلى 78 ألف مواطن بمحافظة جنوب سيناء.

ولفتت إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، بطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد المميكنة، أما بالنسبة للأطفال تستخدم شهادات الميلاد فقط، حيث إن التسجيل متاح فى الوحدات والمراكز الصحية بحسب كل منطقة جغرافية تابع لها محل السكن.

وأشارت إلى أن إجراءات التسجيل فى المنظومة تبدأ من خلال ذهاب الأسرة إلى الوحدة الصحية أو المركز التابعة لها الأسرة أو الأقرب لمحل السكن لتسجيل البيانات، على أن تكون متوفرة لدى أفراد الأسرة بطاقات الرقم القومى لكل الأسرة، وشهادات الميلاد للأطفال أو صورة منها، وبعد تسجيل البيانات سيتم فتح ملف عائلى للأسرة، على أن يتم بعد ذلك إجراء الفحص الطبى الشامل أو تحديد الموعد المناسب لإجرائه، للاطمئنان على كل أفراد الأسرة.

وأعلن الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظتى الأقصر والإسماعيلية، لافتًا إلى التكلفة الإجمالية لإطلاق التشغيل التجريبى بالمحافظتين والتى بلغت 19 مليارا و750 مليون جنيه، بواقع 10 مليارات و125 مليون جنيه لمحافظة الإسماعيلية، و9 مليارات و625 مليون جنيه لمحافظة الأقصر.

وتابع السبكى، أنه تم فتح 193 ألف ملف عائلى بمحافظة الأقصر حتى الآن، إضافة إلى 230 ألف عائلى بمحافظة الإسماعيلية حتى الآن، وذلك قبل بدء التشغيل التجريبى بالمحافظتين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعكس ثقة المواطن فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

ولفت إلى تجهيز كل المنشآت الطبية بمحافظات المرحلة الأولى، وفقًا لأعلى المعايير الإنشائية، وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية، وتوفير الفرق الطبية ذات الكفاءة والخبرة العالية، كما يتم تدريب القوى البشرية، ونقل خبرات القائمين على تقديم خدمات المنظومة بمحافظة بورسعيد والذين تم تدريبهم على أعلى مستوى داخل وخارج مصر، إلى القائمين على المنظومة بمحافظتى الأقصر والإسماعيلية، وذلك استعدادًا لتحقيق حلم المصريين فى التأمين الصحى الشامل بالأقصر والإسماعيلية.

وتدعو منظومة التأمين الصحى الشامل، المواطنين بمحافظات المرحلة الأولى "بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، وجنوب سيناء، والسويس"، إلى التسجيل فى المنظومة للحصول على خدماتها الصحية والعلاجية.