مصر الخير ترعى مشروعات بحثية فى مجالات الزراعة والغذاء

ترعى مؤسسة مصر الخير عددا من المشروعات البحثية، من خلال قطاع البحث العلمى والابتكار بالمؤسسة تهدف إلى إيجاد حلول علاجية لمشاكل التربة الزراعية تساعد على زراعة المزيد من الأفدنة مع توفير التنوع فى المحاصيل وزيادة إنتاجية الفدان.





وقالت الدكتورة نجوى السيد رىٔيس قطاع البحث العلمى والابتكار بمصر الخير، إن المؤسسة تحرص على دورها فى تنمية الإنسان وبناء مجتمع قاىٔم على المعرفة، فهى تعمل على دعم تطوير والارتقاء بمنظومة البحث العلمى والابتكار وإتاحة بيىٔة مناسبة لنقل المنتجات البحثية لقيمة مجتمعية واقتصادية ملموسة عن طريق دعم وتمويل مشروعات بحثية تخص مشاكل حرجة ومزمنة، لإيجاد حلول مبتكرة تساعد تحسين الأساليب الزراعية المتبعة وعلاج المشكلات فيما يخص الزراعة والغذاء.

وأضافت نجوى السيد أن المؤسسة تتبنى مشروعًا بالاشتراك مع مركز بحوث الصحراء لتحسين خواص التربة الرملية ويتم تنفيذه بمحافظة مرسى مطروح، إذ أن كمية كبيرة من مياه الرى والأسمدة المعدنية والعضوية المضافة للأراضى الرملية المستصلحة حديثا تفقد بالتسرب ولا يستطيع النبات الاستفادة منها نتيجة ضعف التربة.

ويعتمد البحث على حقن التربة الرملية بحبيبات السلت والطين المعالج بمعدلات معينة تؤدى إلى منع التسرب العميق لمياه الرى والأسمدة المعدنية والعضوية المضافة وبالتالى توفير كميات كبيرة منها كانت تفقد بعيدا عن منطقة انتشار الجذور الفعالة للنبات، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية محاصيل الخضر المزروعة، وجار زراعة وأختبار النتائج من البحث ليتم افتتاح خط إنتاج السلت والطين قادر واحد.

وأشارت رىٔيس قطاع البحث العلمى والابتكار بمصر الخير إلى مشروع بحثى آخر، هو مشروع لتحسن سلالات الأرز، قائلة: "الأرز يعد وجبة غذاء رىٔيسية للأسرة المصرية لا تكاد الماىٔدة تخلو منها وهو الطعام الأكثر استهلاكًا بعد الخبز، وبما أن الأرز يحتاج إلى قدر عالى من المياه أثناء الرى مع ندره مصادر المياه فى مصر فى الوقت الحالى، فلابد من إيجاد حل لريه بمصادر مياه أخرى مع تحسين إنتاجيته.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى إنتاج صنف أرز متحمل للملوحة بدرجة عالية يصلح للزراعة تحت ظروف الأرض الملحية ويمكن ريه بمياه الرى المخلوطة، وأيضًا تحسين إنتاجيته وبالتالى توفير نسبة من المياه العذبة لأغراض أخرى، ويتم حاليًا زراعة الجيل الأخير لاستخراج سلالة واحدة منتخبة متحملة للملوحة كى يتم تسجيلها بالمعهد ومن ثم زراعتها.