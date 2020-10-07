الشباب توقع بروتوكولا مع الاتحاد العربى للتسويق والاستثمار الرياضى

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وأعرب صبحى عن سعادته بتوقيع البروتوكول مع الاتحاد العربى للتسويق والاستثمار الرياضى، مضيفا أن وزارة الشباب والرياضة تهتم بالاستثمارات والتسويق لمنشآتها الشبابية والرياضية، الأمر الذى يعود بالنفع على المنشآت الشبابية والرياضية والذى يساعدها على النهوض بالرياضة والأنشطة التى تقدمها، بالإضافة إلى المساعدة فى رفع العبء عن كاهل الدولة ومشاركة القطاع الخاص الأمر الذى يساعد على ايصال الدعم لأكبر عدد ممكن وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأنشطة الشبابية والرياضية فى مختلف أنحاء الجمهورية.
ويحتوى البروتوكول على العديد من البنود أهمها أن يتم الترويج لمصنع النجلية الصناعى والتصدير إلى الخارج، بالإضافة إلى العمل على استقدام الفرق العربية لعمل معسكرات فى المنشآت الشبابية والرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
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