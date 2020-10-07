فيديو- بكلمة للسادات.. القوات المسلحة تواصل الاحتفال بنصر أكتوبر

تناول "البرومو 9" أجزاء من كلمات الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد انتصار حرب أكتوبر 1973. واستعرض الفيديو لقطات من الحرب المجيدة التى خاضتها القوات المسلحة فى حرب السادس من أكتوبر، وقال السادات: "نحن الآن نعتز باحترام العالم لنا". وأضاف الرئيس الراحل: "أقول لكم بكل صدق وأمانة.. أننى أفضل احترام العالم ولو بغير عطف، على عطف العالم ولو كان بغير احترام".

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