قبة جامعة القاهرة تتزين بأعلام مصر احتفالًا بانتصارات أكتوبر

فريق أوركسترا جامعة القاهرة يحتفل بباقة من الأغاني الوطنية في الحرم الجامعي

تزينت قبة جامعة القاهرة بأعلام مصر احتفالًا بالذكرى الـ 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، كما نظمت الجامعة صباح اليوم، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، عرضًا لأوركسترا وكورال الجامعة؛ أمام الباب الجمهوري بالحرم الجامعي.

وقدم فريق أوركسترا وكورال جامعة القاهرة، بقيادة الموسيقار مازن دراز، مجموعة من الأغاني الوطنية، من بينها أغنية "وطني حبيبي"، و "ياحبيبتي يامصر"، و "عاش اللي قال"، و "باسم الله .. الله أكبر"، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وعددًا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأشاد الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، بأداء فريق الأوركسترا، في إحياء ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي تعد فخر لكل مصري وملحمة عربية، استطاع خلالها جيش مصر أن يسترد كرامته وأرضه ويعيد الثقة لكل العرب.