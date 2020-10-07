تعيين اللواء دكتور محمد رستم مديراً لمكتب رئيس مجلس الشيوخ

قالت مصادر مطلعه، إنه تم اختيار اللواء دكتور محمد رستم، مديراً لمكتب رئيس مجلس الشيوخ، نظرا لخبرته الواسعة في مجال العمل البرلماني، حيث شغل اللواء محمد رستم، نائب مدير الإدارة العامة لشرطة مجلس النواب، قبل خروجه علي المعاش، و حاصل علي دكتوراه في القاون الجنائى ويعد نجل النائب البرلماني المُخضرم السابق سيد رستم، "شيخ البرلمانيين".

ويتمتع اللواء رستم، بعلاقات طيبة مع كافة القيادات بالبرلمان والعاملين بالأمانة العامة، وحظي بسمعة طيبة بين النواب.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية كالأتى "يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية

في سياق متصل، تواصل اللجنة الإدارية والمالية المشكلة بموجب قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد وعضوية كلا من المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام للشيوخ والمستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، والتي تواصل اجتماعاتها لمراجع كافة التجهيزات وكان آخر اجتماع لها يوم 29 سبتمبر الماضي لمراجعة باقي التجهيزات المتبقية لانطلاق مجلس الشيوخ .

ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.