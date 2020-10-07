إغلاق باب الترشح على انتخابات فرعية صحفيين الإسكندرية

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء (7 أكتوبر 2020) باب تلقى طلبات الترشيح لمنصب النقيب وثلاثة أعضاء للمجلس، وأعلنت اللجنة أسماء المرشحين على منصب رئيس النقابة والعضوية.

وصرح محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أنه تم الإعلان عن أسماء المرشحين فور إغلاق باب الترشيح مباشرة، بمقر النقابة العامة بالقاهرة والفرعية بالإسكندرية ومكاتب الصحف بالإسكندرية.

وتبدأ اللجنة المسئولة والتى تضم الزميلين السيد سعيد وهدى الساعاتي عضوى مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية بمعاونة عدد من أعضاء الجمعية العمومية، تلقى الطعون والتنازلات إعتبارًا من يوم السبت (10 أكتوبر 2020) ولمدة خمسة أيام تنتهى في الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء (14 أكتوبر 2020) بمقر النقابة الفرعية، وسيتم إعلان الأسماء النهائية للمرشحين في نهاية يوم (14 أكتوبر 2020 ) عقب الانتهاء من فحص الطعون واستبعاد المتنازلين، كما تعلن فى نفس اليوم أسماء الناخبين بمقر النقابة الفرعية، فيما تجرى الانتخابات يوم الخميس (29 أكتوبر 2020 ) المقبل، وفى حالة الإعادة على منصب رئيس النقابة، يتم الاقتراع فى نفس اليوم بين الحاصلين على أعلى الأصوات، أما في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية،تُجرى الإعادة لرئيس النقابة الفرعية، والأعضاء يوم الثلاثاء (12/ 11/ 2020) .

وقال محمد شبانة إن المرشحين على منصب رئيس النقابة الفرعية عقب إغلاق باب الترشيح هم الزملاء :-

1- عمرو حافظ محمد محمد "الجمهورية"

2- فكرى عبد السلام أبو ضيف "الأهرام"

3- معوض رياض معوض محمد "الأحرار"

ولعضوية المجلس الزملاء :-

1- أميرة فتحي السيد جابر طلبه " الوفد"

2- بسمة الشحات السعيد عبد اللطيف "الديار"

3- جمال مجدي عبد القادر محمد "الجمهورية"

4- حسن محمود عبد الرحيم أبو شقرة "الميدان"

5- رامي حمدي علي ياسين " الأهرام"

6- شوكت سعد فرج عبد الموجود "الجمهوري الحر"

7- طارق فوزي عبد الحميد الفرماوى "المصري اليوم"

8- عزت محمد أحمد السمرى "الجمهورية"

9- عصام سعيد محمد صبري "اخبار اليوم"

10- فهمي احمد سيد احمد سليمان "ميدان الرياضة"

11- هاني العوضي ابراهيم مصطفي "التحرير"