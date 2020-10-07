تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.. مصر الخير ترعى مشروعات بحثية في مجالات الزراعة والغذاء

أعلنت مؤسسة مصر الخير عن رعاية عدد من المشروعات البحثية من خلال قطاع البحث العلمي والابتكار بالمؤسسة بهدف إيجاد حلول علاجية لمشاكل التربة الزراعية تساعد على زراعة المزيد من الأفدنة مع توفير التنوع في المحاصيل وزيادة إنتاجية الفدان، منوهة إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مساحات الأرض المزروعة وتوفير الغذاء.

وقالت الدكتورة نجوي السيد رئيس قطاع البحث العلمي والابتكار بمصر الخير في بيان للمؤسسة اليوم، إن "مصر الخير" تعمل على دعم التطوير والارتقاء بمنظومة البحث العلمي والابتكار وإتاحة بيئة مناسبة لنقل المنتجات البحثية لقيمة مجتمعية واقتصادية ملموسة عن طريق دعم وتمويل مشروعات بحثية تخص مشاكل حرجة ومزمنة وذلك لإيجاد حلول مبتكرة تساعد علي تحسين الأساليب الزراعية المتبعة وعلاج المشكلات فيما يخص الزراعة والغذاء.

وأوضحت أنه في هذا الإطار تتبني المؤسسة مشروع بالاشتراك مع مركز بحوث الصحراء لتحسين خواص التربة الرملية ويتم تنفيذه بمحافظة مرسي مطروح حيث أن كمية كبيرة من مياه الري والاسمدة المعدنية والعضوية المضافة للأراضي الرملية المستصلحة حديثا تفقد بالتسرب ولا يستطيع النبات الاستفادة منها نتيجة ضعف التربة.

وأضافت أن البحث يعتمد على حقن التربة الرملية بحبيبات السلت والطين المعالج بمعدلات معينة تؤدى الى منع التسرب العميق لمياه الرى والاسمدة المعدنية والعضوية المضافة وبالتالى توفير كميات كبيرة منها كانت تفقد بعيدا عن منطقة انتشار الجذور الفعالة للنبات بالاضافة لزيادة انتاجية محاصيل الخضر المزروعة.

وأشارت إلى أنه جار زراعة واختيار نتائج البحث ليتم افتتاح خط إنتاج السلت والطين قادر واحد.

وتحدثت رئيس قطاع البحث العلمي والابتكار بمصر الخير عن مشروع بحثي اخر وهو مشروع لتحسين سلالات الأرز، موضحة أن الارز يعد وجبة غذاء رئيسية للاسرة المصرية لا تكاد المائدة تخلو منها وهو الطعام الاكثر استهلاكا بعد الخبز، وبما ان الارز يحتاج الى قدر عال من المياه أثناء الرى مع ندرة مصادر المياه فى مصر فى الوقت الحالى فلابد من ايجاد حل لريه بمصادر مياه اخرى مع تحسين إنتاجيته.

وقال إن المشروع، الذي تقوم مصر الخير بتمويله وينفذ بالاشتراك مع مركز بحوث وتدريب الأرز بسخا بمحافظة كفر الشيخ، يهدف إلى إنتاج صنف أرز متحمل للملوحة بدرجة عالية يصلح للزراعة تحت ظروف الأرض الملحية ويمكن ريه بمياه الري المخلوطة وأيضا تحسين إنتاجيته وبالتالى توفير نسبة من المياه العذبة لأغراض أخرى ويتم حاليا زراعة الجيل الأخير لاستخراج سلالة واحدة منتخبة متحملة للملوحة كي يتم تسجيلها بالمعهد ومن ثم زراعتها.

وأضافت الدكتورة نجوي السيد أن مؤسسة مصر الخير تنفذ مشروع لإنشاء الصوب الزراعية بنظام الهيدروبونيك وتقول إنها طريقة تعتمد على زراعة الشتلات في محلول مائي مغذي يحتوي على العناصر الرئيسية التى يحتاج اليها النبات وتتراوح ما بين 12 إلى 16 عنصرا أو زراعة النبات في مادة صلبة " خاملة " وبهذه الطريقة يستغنى المزراع عن استخدام المخصبات الكيماوية ويتميز نظام الصوب الزراعية بطريقة الهيدروبونيك بإنتاج كميات اكبر من المحصول في مساحات محدودة مع استهلاك كمية قليلة من المياة وتم بالفعل تسليم المشروع لإحدى الجمعيات وجار تقديم الدعم الفنى لها وسيتم افتتاح المشروع في القريب العاجل.

وأشارت رئيسة قطاع البحث العلمي إلى أن المؤسسة تتعاون مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في بحث آخر يهدف لتغليف الأسمدة بتراكيب نانوية ونانومكروبية لتحسين خصائص الأسمدة مما يعظم استفادة التربة الزراعية من هذه الأسمدة وتقليل المستخدم منها مع تقليل التلوث الناتج عن تسرب الأسمدة من التربة وقد تم الانتهاء من استخلاص المواد الضرورية لتغليف الأسمدة وجار العمل في المراحل الأخيرة للمشروع.