صحة الشرقية: استعدادات مكثفة للعام الدراسى الجديد فى ظل كورونا

قالت إدارة صحة البيئة بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، إنها تجرى جولات على المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، لمتابعة الإجراءات الوقائية بها، وخزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل خزانات المياه المستعملة فى أعمال الدفاع المدنى والحرائق أو الأغراض الأخرى عن شبكة مياه الشرب، وسلامة المرافق، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، وتوافر المطهرات والصابون، وتوافر سلات لجمع القمامة، وذلك بالتنسيق مع مفتشى صحة البيئة بالإدارات الصحية بالمحافظة، ومديرية التربية والتعليم بالشرقية ومديرية الأوقاف.





وأكدت، فى بيان رسمى، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمتابعة المكثفة لجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، ومدى جاهزيتها لإستقبال العام الدراسى الجديد 2020-2021، حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب. يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالشرقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قبل بدء العام الدراسى الجديد والمقرر بدايته يوم السبت 17 أكتوبر 2020. وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن العمل مستمر داخل وخارج المدراس من خلال الفرق الوقائية، وفريق مكافحة ناقلات الأمراض ومكافحة الأمراض المتوطنة، للقيام بأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد، حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب بالمحافظة.

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