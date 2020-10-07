صور .. متاحف مصر تحتفل بانتصارات أكتوبر

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن عرض جميع القطع سيستمر طوال الشهر الجارى، على أن تتنوع القطع بين أدوات تم استخدامها فى الحرب، أو تماثيل لقادة وملوك وجنود شاركوا فى الحروب على مدار العصور المختلفة للحضارة المصرية العريقة.



ويعرض المتحف المصرى بالتحرير لوحة ثارو لأحد القادة العسكريين فى عهد الملك سيتى الأول ورمسيس الثانى، ويعرض متحف كوم أوشيم بالفيوم سفينة تمثل أدوات الحرب والنصر، ومتحف ملوى يعرض تمثال الإلهة سخمت إلهة القوة والحرب.



أما متحف الفن الإسلامى بباب الخلق فيعرض مجموعة من الزرد والاسلحة، ومتحف الإسكندرية القومى يعرض تمثال للملك المحارب تحتمس الثالث ممثل على هيئة أبو الهول، أما متحف المجوهرات الملكية فيعرض صورة لإبراهيم باشا، أبرع قادة الجيش فى القرن التاسع عشر، بالملابس الرسمية متقلدا الأوسمة والنياشين.



ويعرض متحف الأقصر قطعة من الحجر الرملى من عصر الملك توت عنخ آمون عليها نقش احتفال بالنصر، ويعرض متحف سوهاج تمثال للملك تحتمس الثالث جالس يقبض على شارات الحكم ويرتدى التاج الملكى.

وفى نفس السياق، يفتتح متحف جاير آندرسون، معرضا مؤقتا للآثار بعنوان "الأسلحه عبر العصور"، يضم 25 قطعه أثرية تشمل مجموعة من الأسلحة منها عدد من الفؤوس، والسيوف، والغدرات، والبنادق، ومذخرات البارود، والخوذات التى تستخدم لحماية الرأس أثناء المعارك الحربية. ترجع جميعها إلى عصور متنوعة بدءا من عصور ما قبل الأسرات وحتى نهاية العصر الحديث.

كما يعرض المتحف أيضا معرضا للفن التشكيلى تحت عنوان "نسور وملائكة"، يضم لوحات بورتريه، لشهداء العمليات العسكرية فى الآونة الأخيرة، وسيتم تكريم أسر هؤلاء الشهداء وتقديم اللوحات الفنيه لهم.