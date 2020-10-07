سفير أوكرانيا يشيد بالتعاون مع مصر.. ويدعو لإقامة مباراة بين المنتخبين

وأعلن سفير أوكرانيا، فى ندوة نظمتها السفارة اليوم الأربعاء بعنوان "مساهمة أوكرانيا ومجال الصلب والمعادن الأوكرانى لتطوير البنية التحتية فى مصر"، أن التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى 2.6 مليار دولار أمريكى فى البضائع والخدمات، إذ بلغ مبلغ البضائع 2.3 مليار دولار لصالح أوكرانيا، و300 مليون دولار فى مجال الخدمات لصالح مصر.

وأضاف السفير خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام انخفض التبادل التجارى وبلغ 1.2 مليار دولار أمريكى، قائلاً: "توجد علاقات قوية مباشرة بين بعض الوزارات فى البلدين، فنحن نهتم بتوطيد العلاقات لأن مصر دولة رائدة بين الدول العربية والإفريقية ولدينا علاقات تاريخية معها، وتعاون فى شتى المجالات".

وأعرب السفير عن تمنياته بإقامة لقاء ودى فى كرة القدم بين منتخبى البلدين، مشيرًا إلى قيام 1.5 مليون سائح أوكرانى بزيارة مصر العام الماضى، كما زار مصر فى الفترة من يوليو حتى سبتمبر 200 ألف سائح أجنبى تقريبًا ربعهم من أوكرانيا.

كما أعرب عن سعادته للتوجه الرئيسى بين البلدين فى التعاون فى مجال الزراعة، وأيضًا فى مجال الصلب والحديد، إذ بلغ حجم التبادل فى هذا المجال 22% بين البلدين.

وفى سياق آخر، أوضح السفير أن شركة "نافتوغاز" الأوكرانية ظهرت فى مصر عام 2007 واستثمرت تقريبًا 500 مليون دولار، مؤكدًا أنه أكبر مشروع استثمارى أوكرانى خارج بلاده.

وأعلن السفير أن الشركة أصدرت قرارًا جديدًا وهو استمرار العمل فى مصر، معربًا عن تمنياته أن تحصل الشركة على مناطق جديدة يمكنها الاستثمار فيها لاستطلاع آبار جديدة للنفط.

وتوجه السفير، بالشكر إلى الشركات الأوكرانية العاملة فى مصر على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.

من جانبه، قدم المؤسس والمدير التنفيذى لشبكة الحديد والصلب أحمد حجازى، الشكر والتقدير لسفارة أوكرانيا، والسفير الأوكرانى، والقائمين على تنظيم المنتدى.. قائلاً: "منذ فجر التاريخ كانت مصر منارة العلم والمعرفة وتشهد حضارتنا على ذلك، وكنا ومازلنا نبهر العالم بالبناء والتشييد ببصمات واضحة، واليوم نستكمل المسيرة الحضارية التى ورثناها عن أجدادنا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى".

وأضاف حجازى: "نود أن نشكر كل من ساهم ومن سيساهم فى تنمية وتشييد مصرنا، وسنظل دائما نعتز ونفتخر بشركائنا وبيد واحدة سوف نعمل على بناء مستقبل ندخل به مرحلة جديدة نلفت بها نظر العالم".

وتابع: فى إطار تعزيز العلاقات الدولية تسعى منصة الصلب العربية "ستيل نتورك" إلى توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كل دول العالم، وتعد أوكرانيا الصديقة من أهم الدول التى تلعب دورا رائدا فى صناعة الصلب على مستوى العالم، إذ أنها تعد شريكا استراتيجيا لتوريد المواد الخام للمصانع ومنتجات الصلب للمشروعات القومية وشريك تكنولوجى يدعم اقتصاد المعرفة منذ عدة سنوات.

وأوضح حجازى أن منصة الصلب العربية تحتل المركز الخامس عالميا، والأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بين منصات الصلب العالمية.

وفى ذات الندوة، قال مدير مكتب "ميتنفيست" بشمال إفريقيا غازى المحرزى: "شركة ميتنفيست كرائد وحامل علم صناعة الحديد والصلب الأوكرانى تعتبر سوق مصر من أهم الأسواق الاستراتيجية بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، خصوصًا مشاريع البنية التحتية.

وأضاف: "منتجات مصانع ميتنفيست خصوصًا المصانع الأوكرانية تشارك بطريقة مباشرة وغير مباشرة بمشاريع التنمية ولاسيما مشاريع البنية التحتية، ومشاريع تطوير شبكات توزيع الغاز والنفط، وأيضًا مصانع تكرير النفط التى شهدت اهتمام وتركيز منذ 7 سنوات".

وتابع المحرزى: "من أهم المشاريع التى نفتخر بمشاركتنا فيها توريد محطة التبريد بالعاصمة الإدارية، ومشروع نقل الغاز من حقل ظهر، وحوالى 30 كوبرى ومحور خلال الـ 6 سنوات الماضية".