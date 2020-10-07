استعدادات الوطنية للانتخابات.. أقراص مدمجة ببيانات الناخبين فى كل دائرة

ووفقا للجدول الزمنى لانتخابات البرلمان، فإن الهيئة تغلق فى السابعة من مساء اليوم، باب التنازل بين المرشحين، ويتم نشر التنازلات فى جريدتين يوميتن واسعتى الانتشار، الخميس.

وبلغ عدد المرشحين وفقا للقائمة النهائية التى أعلنتها الهيئة 4032 مرشحا بنظام الفردى، و8 قوائم بنظام القائمة.

ووفقا لقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 فى المادة 18 منه الفقرة الأولى بأن "يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة بأى وسيلة الكترونية يمكن طباعتها، يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمة فيها، مقابل أداء رسم للهيئة الوطنية للانتخابات".

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، وخصص لها 42 مقعدا.

وتجرى الانتخابات خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.