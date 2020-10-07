وزير الأوقاف : حب الوطن من ركائز الإيمان وأكتوبر روح العزة والكرامة

أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن حب الوطن من ركائز الإيمان، وأن أكتوبر روح العزة والكرامة والنصر والعزيمة والإرادة والبسالة، ورمز التضحية والفداء فى سبيل الوطن، والاعتزاز بجيل عظيم ضحى فى سبيل وطنه.





ووفق بيان رسمى، اليوم الأبعاء، أضاف وزير الأوقاف: "أكتوبر علامة بارزة فى تاريخ قواتنا المسلحة الباسلة التى ضحى أبناؤها بدمائهم وأرواحهم فى سبيل تحقيق العزة والكرامة لوطنهم ، مؤكدا أن الوطن فى حاجة ملحة إلى استعادة هذه الروح لتعزيز قيمة الولاء والانتماء، والالتفاف حول رئيسنا وجيشنا وشرطتنا وسائر مؤسساتنا الوطنية، نحتاج هذه الروح فى معركة التنمية والبناء والتعمير، وفى مواجهة قوى الإرهاب والشر".

تابع: "إذا كنا نؤمن بأن الوطن لجميع أبنائه فهو بهم جميعًا، وعلى كل جيل ضريبة وحق تجاه وطنه، فالوطن لا يبنيه فرد واحد ولا جيل واحد، فقد ضحى من قبلنا لنعيش أعزة، ويجب أن نضحى ليعيش أبناؤنا وأحفادنا أعزة، زرع من قبلنا لنحصد، ونحن نزرع ليحصد من بعدنا".

واستطرد وزير الأوقاف: "أكتوبر تاريخ عظيم لجيل عظيم من الشهداء الذين آثروا ما عند الله (عز وجل) على الدنيا وما فيها، وآثروا أوطانهم على أنفسهم، فسجل التاريخ أسماءهم بحروف من نور فى سماء الفداء والتضحية ، فالشهادة عز وشرف، ويقول الحق سبحانه : وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ (البقرة:154)، ويقول سبحانه: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ” (ال عمران 169ـ171)، ويقول جل شأنه: مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (الأحزاب:23)".

وأشار إلى قول النبى محمد "والَّذى نفسى بيدِه لا يُكْلَمُ أحدٌ فى سبيلِ اللهِ، واللهُ أعلَمُ بمَن يُكْلَمُ فى سبيلِه إلَّا جاء يومَ القيامةِ وجُرحُه ينثَعِبُ دمًا اللَّونُ لونُ دمٍ والرِّيحُ ريحُ مِسكٍ، مؤكدا أنه لا يوجد أعظم من الشهادة فى سبيل الله، إعلاء لقيمة الوطن وحفاظًا على أرضه، وترابه وبحره وسمائه، ووفاء بحقه على أبنائه.

وأكد أن حب الوطن من ركائز الإيمان، وهو فطرة إنسانية، مضيفا: "وقد قالوا إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده، فانظر إلى حنينه إلى أوطانه، وتشوُّقه إلى إخوانه، وبكائه على ما مضى من زمانه ، وقد كان نبينا، من أشد الناس حبًا لوطنه، ألم يقل عند خروجه من مكة المكرمة حين أُخرِجَ منها، وَاَللَّهِ إنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إلَى اللَّهِ، وَلَوْلَا أَنِّى أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ".

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، التحية لجيل أكتوبر، وشهداء أكتوبر، وأسر شهداء أكتوبر، ولقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية وكل وطنى شريف محب لوطنه حريص على أمنه واستقراره، وتحية لوالد كل شهيد، وأبناء كل شهيد.

واستكمل: "كما وجه التحية للمرابطين على حدود الوطن والساهرين على حفظ أمنه وأمانه، حيث يقول نبينا: عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ الله، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِى سَبِيلِ الله".