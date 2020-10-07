صور.. محافظ الوادى الجديد: تخفيض الرسوم المدرسية للطلاب الأكثر احتياجا

قرر محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، حصر الطلاب الأكثر احتياجا بجميع المراكز لتقديم الدعم لهم بتخفيض الرسوم المدرسية وتكلفة الزى المدرسى حسب حالتهم الاجتماعية، مؤكدا أن المحافظة ستتحمل بالكامل الحالات الأكثر احتياجا سواء القاطنين بالمدن والقرى البعيدة وذلك لتخفيف العبء عن كاهل أسرهم





جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، لاجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور حنان مجدى نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.



وقرر الزملوط حصر الغارمين والغارمات بالمحافظة لسداد مديونياتهم والإفراج عنهم وذلك لتحقيق الحماية والاستقرار الأسرى.

كما كلف رؤساء المراكز بسرعة الانتهاء من ملف تقنين وضع اليد وإنهاء إجراءات التعاقد والتسليم للمواطنين ، وكذلك الانتهاء من حصر كل المشروعات للتأكد من جدية التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الجادة خصوصا فى مبادرات النخيل، وحصر جميع الأراضى غير المستغلة بجميع المراكز لإعادة استغلالها فى إقامة مشروعات خدمية للمواطنين ، مشددا بعدم إقامة أى مبانى ملحقة بأى مديرية أو هيئة لعزم المحافظة نقل جميع المصالح إلى مجمع المصالح الحكومى المميكن الجارى إنشائه شمال مدينة الخارجة.



وكلف المحافظ، مديرية الشئون الصحية للقيام بالدراسة والتنسيق مع وزارة الصحة لإعادة تفعيل منظومة العلاج عن بعد التى توقفت بسبب جائحة كورونا.

كما تضمن الاجتماع، الموافقة على تخصيص مساحات من الأراضى لإقامة مشروعات خدمية للمواطنين بعدد من المراكز.