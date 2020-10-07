عاجل.. الجيزة تعلن محظورات الدعاية الانتخابية

أصدر أحمد راشد، محافظ الجيزة، قراراً لتنظيم الإطار العام للدعاية أثناء انتخابات مجلس النواب 2020 وفقا لأحكام الدستور والقانون والقرارات التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.





وشمل القرار حظر تنظيم الاجتماعات العامة مراعاة للتباعد الاجتماعى وحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين، بالإضافه إلى حظر تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

كما تقرر حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة أو أنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وشمل قرار محافظ الجيزة حظر الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين، أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخابات أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.

كما أعلن المحافظ حظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.

وأكد محافظ الجيزة أنه يحظر الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة أو استخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على أراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية أو استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية فى الإتلاف أو الإزالة أو استخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية أو استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها أو تثبيت الإعلانات الانتخابية على الأشجار أو أعمدة الإنارة أو واجهات المبانى أو أجسام الكبارى والأنفاق أو تكسير الأرصفة أو أسفلت الطرق لتثبيت أعمدة الإعلانات الانتخابية، وأن يتحمل صاحب الإعلان إصلاح أى تلفيات ناتجة عن وضع الإعلان.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تحصيل مبلغ 20 ألف جنيه كتأمين من كل مرشح بكل حى أو مركز ومدينة يتم الإعلان بها، نظير رد الشىء لأصله فى حالة عدم رده بواسطة المعلن على أن يتم تسديد قيمة التأمين لخزينة الحى أو الوحدة المحلية.

وأشار راشد إلى أنه وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات يحظر على شاغلى المناصب السياسية أو شاغلى وظائف الإدارة العليا بالمحافظة الاشتراك بأى صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.

ووجه محافظ الجيزة الأحياء والمراكز والمدن بتسليم المرشح صورة من المعايير والضوابط الواردة بالقرار مع أخذ إقرار عليه بعلمه بتلك المعايير والضوابط، مشددا على التنسيق مع الأجهزة المعنية برصد أى وقائع تقع بالمخالفة للضوابط المشار إليها واتخاذ اللازم نحو مخاطبة الجهات المختصة بهذا الشأن.