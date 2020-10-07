”الأعلى للإعلام” يبت في عدد من الشكاوى ويعتمد إجراءات جديدة لإصدار تراخيص...

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر إحالة الشكاوى التي تلقاها ضد ما يتم تناوله في الإعلام الرياضي إلى لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس للنظر فيها وتقديم التوصيات اللازمة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون المجلس والأكواد الإعلامية.

كما ناقش المجلس الشكوى المقدمة من محافظ الدقهلية ضد صحفية تعمل بجريدة المصري اليوم، لتضرره مما نشره الموقع الإلكتروني للصحيفة، ووافق المجلس على التوصية التي عرضتها لجنة الشكاوى برئاسة صالح الصالحي وكيل المجلس، وتضمنت إحالة المشكو في حقها إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معها، وإلزام موقع المصري اليوم الإلكتروني بنشر اعتذار عن المواد المخالفة التي تم بثها على الموقع، وإلزام الموقع بدفع غرامة قدرها 50 ألف جنيه.

وعرضت لجنة الشكاوى تقريرها عن الواقعة الذي أكدت فيه أنه تبين لها أن المادة ٢٠ من القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ تنص على أنه "يحظر في أي وسيلة من وسائل النشر والبث التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما يحظر في أي وسيلة من وسائل النشر أو البث تناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخصيات ذات الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم، ومستهدفاً المصلحة العامة".

وثبت للجنة أن الخبر المنشور على موقع جريدة المصري اليوم تناول مسألة تتعلق بالحياة الشخصية للمحافظ، وهو ما يعتبر تعرضاً للحياة الخاصة للسيدة زوجته بالمخالفة للمادة ٢٠ من قانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، وتعرض بالنشر لأمور شخصية للمحافظ بعيدة عن عمله.

كما وافق المجلس على توصية لجنة الشكاوى، بخصوص ما تقدمت به الهيئة الوطنية للإعلام تشكو فيها صفاء الكوربجي، وتعمل صحفية بمجلة الإذاعة والتليفزيون، لقيامها بنشر منشورات على صفحتها الشخصية تسئ لمؤسسات الدولة وتنشر من خلالها الشائعات وتثير البليلة، ونصت توصية لجنة الشكاوى على إحالة الشكوى إلى النائب العام.

كما أقر المجلس توصية لجنة الشكاوى بخصوص شكوى مواطنة ضد محمد السيد عبد الفتاح، مقدم برنامج "مشاكل الناس" بقناة "صوت العرب" الفضائية لقيامه بانتحال صفة إعلامي وهو مدرس بمدرسة بليغ الثانوية الصناعية وليس إعلامياً، ووافق المجلس على توصية لجنة الشكاوى بمخاطبة القناة بعدم ظهور السيد عبد الفتاح ومنعه من تقديم أي برنامج على الشاشات الفضائية.

كما اعتمد المجلس النظام الجديد الذي يخص إجراءات إصدار التراخيص الجديدة سواء كان لصحف ورقية أو مواقع الكترونية أو قنوات فضائية أو إذاعات fm، وذلك بوضع خطوات تضمن النزاهة والشفافية في مناقشة وفحص أي ترخيص قبل إصداره من قبل المجلس وأن تصدر التراخيص بموافقة مجلس إدارة المجلس.

وتضمنت تلك الخطوات طباعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمي للمجلس كل حسب نوعه وعددها ٢١ نموذجاً، وبعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس، وبعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء يتم عرض الطلب على اللجنة المختصة، وفي حالة رد اللجنة بعدم الممانعة يتم العرض على أعضاء المجلس ومن ثم تتم مخاطبة الجهة الطالبة بقرار المجلس.